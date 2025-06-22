Іспанія

Мадридці можуть спробувати поповнити свій склад Еміліано Мартінесом.

Мадридський Атлетіко слідкує за ситуацією голкіпера Еміліано Мартінеса в Астон Віллі на випадок відходу Яна Облака, передає видання The Telegraph.

Повідомляється, що перехід 32-річного аргентинця до Манчестер Юнайтед наразі є малоймовірним. У той же час серйозний інтерес до гравця раніше виявили клуби із Саудівської Аравії.

Атлетіко готовий приєднатися до боротьби за Мартінеса, якщо необхідність у здійсненні такого кроку виникне. Нинішнього основного воротаря мадридців Облака регулярно пов'язують із відходом із клубу.

Еміліано представляє Астон Віллу з вересня 2020 року. Тоді Арсенал отримав за нього 17.4 млн євро. Контракт аргентинця з клубом із Бірмінгема розраховано до кінця червня 2029 року. Тим не менш, у травні 2025-го він у сльозах прощався з Вілла Парк.

На рахунку Мартінеса 256 пропущених голів у 212-ти матчах (70 "сухих") за "левів" у всіх турнірах. У 2022 році виконавець виграв чемпіонат світу зі збірною Аргентини.