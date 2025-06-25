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Football.ua представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 25 червня та розпочнеться о 22:00.

Груповий етап Клубного чемпіонату світу добігає кінця, але інтрига лише наростає. Боруссія Дортмунд іде на межі — всього один хибний крок, і місце в плейофі може вислизнути з рук. Їхній суперник — Ульсан Хьонде — вже вилетів із турніру, але це не означає, що корейці приїхали попрощатись без бою. У матчах, де одна команда грає за результат, а інша — за гордість, завжди можливі сюрпризи.

СЕРЕДА, 25 ЧЕРВНЯ, 22:00. TQL STADIUM, ЦИНЦИННАТІ. ГОЛОВНА АРБІТРИНЯ — ТОРІ ПЕНСО (США). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: СУСПІЛЬНЕ СПОРТ / DAZN

Дортмундці привезли на КЧС-2025 не просто статус топклубу Європи, а й солідну форму. Команда Ніко Ковача виграла 7 із останніх 8 матчів, і хоча оборона іноді ламається, атака виглядає як зенітна установка — стріляє серіями. Особливо ефектно виглядає нове обличчя команди — молодший з братів Беллінгемів, Джоб. Вибуховий, технічний, молодий, з нахабною самовпевненістю — усе те, що так подобається "жовто-чорним" фанатам.

Втім, не все так безхмарно: проти Мамелоді Сандаунз довелось просто вигризати перемогу зубами. Дортмунд спочатку програвав — потім ледь не розгубив комфортну перевагу. Команда може бути нестабільною впродовж матчу — може за десять хвилин забити двічі, а потім — просто 30 хвилин виживати. Саме тому питання виходу до плейофу залишається відкритим: одна помилка, і Мамелоді можуть обійти їх на фініші.

А от Ульсан Хьонде приїхав на турнір з амбіціями, а їде — з розчаруванням. Чемпіони Південної Кореї втратили шанси на вихід ще після другої поразки — спершу поступились Сандаунз, потім не втримали перевагу над Флуміненсе. Ще у першому таймі вони виглядали сміливо, агресивно, навіть вели у рахунку. А далі — ніби вимкнули світло. Три пропущені й жодного гольового моменту після перерви.

Втім, не варто недооцінювати "тигрів". Такі команди — як поранені леви: в останньому матчі вони гратимуть не за очки, а за гідність, за глядача, за себе. У центрі поля є своя стабільність — хорват Бояніч, технічний Ко, досвідчений Лі. Попереду — латинська емоція Фаріаса та молодість Лакави. Якщо дортмундці хоча б на мить розслабляться — буде жарко.