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Чергові матчі турніру в США залишились позаду.

Уночі за європейським часом у Вашингтоні на стадіоні Citrus Bowl відбувся черговий матч оновленого Клубного чемпіонату світу — американський Лос-Анджелес зустрічався з бразильським Фламенгу.

Лише представники Південної Америки в цій грі мали шанси на продовження участі в цьому турнірі й наближались до виграшу групи.

Тому команда Стіва Черундоло й не квапилась із забитими м’ячами, незважаючи на загальну перевагу за ходом поєдинку. У підсумку "червоно-золоті" навіть забили першими наприкінці гри, але одразу ж після того й пропустили у відповідь.

Фламенгу фінішував першим, а Лос-Анджелес — останнім.

Лос-Анджелес — Фламенгу 1:1

Голи: Буанга, 84 — Баррету, 86

Лос-Анджелес: Льоріс — Лонг, Марлон Сантос (Смоляков, 46), Сегура Мартінес — Паленсія, Дельгадо (Амая, 89), Жезус Ліма, Голлінгсгед — Ділросун (Жиру, 61), Мартінес Моралес (Тілльман, 70), Буанга.

Фламенгу: Россі — Варела, Ортіс, да Сілва, Сандро (Вінья, 82) — Араужо (Жоржиньо, 82), Родрігес — Араужу (Баррету, 71), Де Арраскаета (Енріке, 71), Соарес (Дельгадо, 59) — Гільєрме (Вієйра, 82).

Попередження: Ліма, Дельгадо

У другому нічному матчі в рамках групи D лондонський Челсі розгромив туніський Есперанс.

Свій головний матч у боротьбі за першу сходинку квартету команда Енцо Марески вже програла Фламенгу, тож їй залишалось лише не створити повну сенсацію цього турніру й не поступитись другим місцем колективу з Туніса.

Дива не сталось — Челсі забив двічі наприкінці першого тайму, мав шалену перевагу за ходом гри, і зрештою добив суперників третім голом у компенсований час другої половини.

Есперанс — Челсі 0:3

Голи: Адарабіойо, 45+3, Делап, 45+5, Джордж, 90+7

Есперанс: Бен Саїд — Бен Алі, Меріах, Тугай, Бен Хаміда — Геніші (Бушніба, 72), Огбелу — Сассе (Тка, 83), Конате (Джебалі, 83), Моквана (Ваель Дербалі, 46) — Джабрі (Родрігес Сілва, 55).

Челсі: Йоргенсен — Ачімпонг, Адарабіойо, Бадьяшиль, Гюсто (Сарр, 82) — Лавія (Ессугу, 59) — Дьюзбері-Голл, Фернандес (Сантос, 67) — Мадуеке (Джордж, 67), Делап (Гую, 59), Нкунку.

Попередження: Дербалі, Огбелу, Алі