Голкіпер Бенфіки прокоментував перемогу над Баварією.
Мануель Ноєр та Анатолій Трубін, Getty Images
25 червня 2025, 10:46
Напередодні лісабонська Бенфіка здолала мюнхенську Баварію в третьому турі Клубного чемпіонату світу-2025.
Після завершення гри найкращий гравець матчу, воротар "орлів" Анатолій Трубін, прокоментував виступ власної команди.
"Це була хороша гра проти чудової команди. Я дуже щасливий. І не тільки я, а й уся команда загалом. Ми повністю виклались, щоб перемогти.
Ви й самі бачите, що погода дуже спекотна, неймовірно спекотна. Ми зробили свою роботу і вийшли до наступного раунду.
Що я відчуваю від перемоги в групі? Нічого. Я дуже втомився і вже нічого не відчуваю. Я просто хочу відпочити й підготуватись до наступної гри?
Мануель Ноєр? Він не є для мене джерелом натхнення, бо коли я був дитиною, він ще не грав на найвищому рівні. Це легендарний воротар, який виграв усе і зробив шалені речі, які міг зробити тільки він.
У мене немає кумира, але тоді я дуже любив дивитися матчі Манчестер Юнайтед, і у воротах стояв Едвін ван дер Сар. Мені дуже подобався його стиль гри
Проти кого ми хотіли б далі зіграти? Не знаю. Сьогодні ми були зосереджені на Баварії. Подивимось, що буде далі", — заявив український виконавець.
У 1/8 фіналу КЧС-2025 лісабонська Бенфіка зіграє проти лондонського Челсі.