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Голкіпер Бенфіки прокоментував перемогу над Баварією.

Напередодні лісабонська Бенфіка здолала мюнхенську Баварію в третьому турі Клубного чемпіонату світу-2025.

Після завершення гри найкращий гравець матчу, воротар "орлів" Анатолій Трубін, прокоментував виступ власної команди.

"Це була хороша гра проти чудової команди. Я дуже щасливий. І не тільки я, а й уся команда загалом. Ми повністю виклались, щоб перемогти.

Ви й самі бачите, що погода дуже спекотна, неймовірно спекотна. Ми зробили свою роботу і вийшли до наступного раунду.

Що я відчуваю від перемоги в групі? Нічого. Я дуже втомився і вже нічого не відчуваю. Я просто хочу відпочити й підготуватись до наступної гри?

Мануель Ноєр? Він не є для мене джерелом натхнення, бо коли я був дитиною, він ще не грав на найвищому рівні. Це легендарний воротар, який виграв усе і зробив шалені речі, які міг зробити тільки він.

У мене немає кумира, але тоді я дуже любив дивитися матчі Манчестер Юнайтед, і у воротах стояв Едвін ван дер Сар. Мені дуже подобався його стиль гри

Проти кого ми хотіли б далі зіграти? Не знаю. Сьогодні ми були зосереджені на Баварії. Подивимось, що буде далі", — заявив український виконавець.

У 1/8 фіналу КЧС-2025 лісабонська Бенфіка зіграє проти лондонського Челсі.