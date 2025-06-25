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Зірковий бомбардир має залишитися в клубі з Ер-Ріяда.

Ан-Наср уже невдовзі може оголосити про продовження контракту з центральним нападником Кріштіану Роналду, передає журналіст Фабріціо Романо.

Зараз сторони обговорюють останні деталі нового договору про співпрацю. Після оновлення угода з 40-річним португальцем може бути розрахована як до кінця червня 2026-го, так і 2027-го — все залежатиме від побажань самого зіркового виконавця.

Роналду приєднався до Ан-Насра на початку 2023 року на правах вільного агента. Зараз на його рахунку 93 гола й 19 асистів у 105-ти матчах за клуб з Ер-Ріяда в усіх турнірах.

Нагадаємо, Кріштіану продовжує рухатися назустріч вражаючій позначці в 1000 голів за кар'єру (клуби + збірна), наразі маючи 938.

Ан-Наср нещодавно попрощався з головним тренером Стефано Піолі.