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Буде чергова зміна на керівній посаду клубу з Кріштіану Роналду в складі.

Італійський фахівець Стефано Піолі почав працювати на чолі аравійського Ан-Насра восени минулого року, однак і його тренерського досвіду в підсумку не вистачило для того, аби клуб із португальською суперзіркою Кріштіану Роналду знову почав вигравати трофеї хоча б на внутрішній арені.

Як наслідок, після 44 матчів на посаді головного тренера 59-річного фахівця звільнили.

Піолі залишає Ан-Наср із 28 перемогами, сімома нічиїми та дев’ятьма поразками за плечима в усіх турнірах.

І вже відомий напрямок його подальшого розвитку кар’єри — тренер повертається до рідної країни.