Буде чергова зміна на керівній посаду клубу з Кріштіану Роналду в складі.
Стефано Піолі, Getty Images
25 червня 2025, 12:50
Італійський фахівець Стефано Піолі почав працювати на чолі аравійського Ан-Насра восени минулого року, однак і його тренерського досвіду в підсумку не вистачило для того, аби клуб із португальською суперзіркою Кріштіану Роналду знову почав вигравати трофеї хоча б на внутрішній арені.
Як наслідок, після 44 матчів на посаді головного тренера 59-річного фахівця звільнили.
Піолі залишає Ан-Наср із 28 перемогами, сімома нічиїми та дев’ятьма поразками за плечима в усіх турнірах.
І вже відомий напрямок його подальшого розвитку кар’єри — тренер повертається до рідної країни.