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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу у рамках групи F, у якому зіграють дортмундська Боруссія та корейський Ульсан Хьонде.

Дортмундська Боруссія та корейський Ульсан Хьонде зіграють у третьому турі Клубного чемпіонату світу-2025 у Цинциннаті.

Ніко Ковач, після перемоги над південноафриканським Мамелоді Саундаунз (4:3), залучив до стартового складу Р'єрсона на правому фланзі та Адеємі над ним у атаці.

Пан Гон Кім, на тлі поразки від бразильського Флуміненсе (2:4), використав із перших хвилин Лакаву та Мін Хьок Кіма на флангах атаки.

Боруссія Д: Кобель — Коуту, Антон, Бенсебаїні — Р'єрсон, Нмеча, Гросс, Свенссон — Адеємі, Гірассі, Беллінгем.

Запасні: Остржинські, Маєр, Зюле, Мане, Кулібалі, Чуквуемека, Забітцер, Азхіл, Рейна, Брандт, Баєр, Дюранвіль, Кемпбелл, Інасіу, Альберт.



Ульсан Хьонде: Хьон У Чо — Трояк, Йон Гвон Кім, Джа Ік Лі — Сан Ву Кан, Чжин Хьон Лі, Боянич, Людвігсон — Лакава, Фаріас, Мін Хьок Кім.