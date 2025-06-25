Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу у рамках групи F, у якому зіграють дортмундська Боруссія та корейський Ульсан Хьонде.
Карім Адеємі, Getty Images
25 червня 2025, 21:28
Дортмундська Боруссія та корейський Ульсан Хьонде зіграють у третьому турі Клубного чемпіонату світу-2025 у Цинциннаті.
Ніко Ковач, після перемоги над південноафриканським Мамелоді Саундаунз (4:3), залучив до стартового складу Р'єрсона на правому фланзі та Адеємі над ним у атаці.
Пан Гон Кім, на тлі поразки від бразильського Флуміненсе (2:4), використав із перших хвилин Лакаву та Мін Хьок Кіма на флангах атаки.
Боруссія Д: Кобель — Коуту, Антон, Бенсебаїні — Р'єрсон, Нмеча, Гросс, Свенссон — Адеємі, Гірассі, Беллінгем.
Запасні: Остржинські, Маєр, Зюле, Мане, Кулібалі, Чуквуемека, Забітцер, Азхіл, Рейна, Брандт, Баєр, Дюранвіль, Кемпбелл, Інасіу, Альберт.
Запасні: Чон Ін Мун, Сон Мін Рю, Мін Со Парк, Мін Ву Кан, Мьон Гуань Со, Сок Йон Чой, Мін У Кім, Юн Кюн Лі, Чхон Йон Лі, Дже Сок Юн, У Йон Чон, Син Бом Ко, Ін Ву Бак, Юл Хо, Ягу.
Ульсан Хьонде: Хьон У Чо — Трояк, Йон Гвон Кім, Джа Ік Лі — Сан Ву Кан, Чжин Хьон Лі, Боянич, Людвігсон — Лакава, Фаріас, Мін Хьок Кім.
Гра Боруссія Д — Ульсан Хьонде почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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