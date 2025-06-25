Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу у рамках групи F, у якому зіграють південноафриканський Мамелоді Сандаунз та бразильський Флуміненсе.
Херман Кано, Getty Images
25 червня 2025, 21:43
Південноафриканський Мамелоді Сандаунз та бразильський Флуміненсе зіграють у третьому турі Клубного чемпіонату світу-2025 у Маямі.
Жозе Кардозу, після поразки від дортмундської Боруссії (3:4), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Ренато Порталуппі, на тлі перемоги над корейським Ульсаном (4:2), залучив до стартового складу Ігнасіо до центру оборони, тоді як Кано очолить напад.
Мамелоді Сандаунз: Вільямс — Мудау, Купідо, Кекана, Лунга — Альєнде, Мокоена — Рібейро, Зване, Меттьюз — Рейнерс.
Запасні: Оньянго, Пітерс, Хоза, Лебуса, Морена, Мдуніельва, Мвала, Модіба, Адамс, Маема, Аубаас, Мхулісе, Артур, Летлхаку, Шалуліле.
Запасні: Юдес, Сілва, Фуентес, Гуга, Маноел, Сантос, Берналь, Гансо, Лескано, Ліма, Кено, Лавега, Бая, Серна.
Флуміненсе: Фабіо — Шав’єр, Ігнасіо, Фрейтес, Рене — Нонато, Еркулес, Мартінеллі — Аріас, Кано, Каноббіо.
Гра Мамелоді Сандаунз — Флуміненсе почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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