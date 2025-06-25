Південноафриканський Мамелоді Сандаунз та бразильський Флуміненсе зіграють у третьому турі Клубного чемпіонату світу-2025 у Маямі.

Жозе Кардозу, після поразки від дортмундської Боруссії (3:4), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Ренато Порталуппі, на тлі перемоги над корейським Ульсаном (4:2), залучив до стартового складу Ігнасіо до центру оборони, тоді як Кано очолить напад.

Мамелоді Сандаунз: Вільямс — Мудау, Купідо, Кекана, Лунга — Альєнде, Мокоена — Рібейро, Зване, Меттьюз — Рейнерс.

Запасні: Оньянго, Пітерс, Хоза, Лебуса, Морена, Мдуніельва, Мвала, Модіба, Адамс, Маема, Аубаас, Мхулісе, Артур, Летлхаку, Шалуліле.

Флуміненсе: Фабіо — Шав’єр, Ігнасіо, Фрейтес, Рене — Нонато, Еркулес, Мартінеллі — Аріас, Кано, Каноббіо.

Запасні: Юдес, Сілва, Фуентес, Гуга, Маноел, Сантос, Берналь, Гансо, Лескано, Ліма, Кено, Лавега, Бая, Серна.

Гра Мамелоді Сандаунз — Флуміненсе почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.