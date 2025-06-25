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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу у рамках групи F, у якому зіграють південноафриканський Мамелоді Сандаунз та бразильський Флуміненсе.

Південноафриканський Мамелоді Сандаунз та бразильський Флуміненсе зіграють у третьому турі Клубного чемпіонату світу-2025 у Маямі.

Жозе Кардозу, після поразки від дортмундської Боруссії (3:4), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Ренато Порталуппі, на тлі перемоги над корейським Ульсаном (4:2), залучив до стартового складу Ігнасіо до центру оборони, тоді як Кано очолить напад.

Мамелоді Сандаунз: Вільямс — Мудау, Купідо, Кекана, Лунга — Альєнде, Мокоена — Рібейро, Зване, Меттьюз — Рейнерс.

Запасні: Оньянго, Пітерс, Хоза, Лебуса, Морена, Мдуніельва, Мвала, Модіба, Адамс, Маема, Аубаас, Мхулісе, Артур, Летлхаку, Шалуліле.



Флуміненсе: Фабіо — Шав’єр, Ігнасіо, Фрейтес, Рене — Нонато, Еркулес, Мартінеллі — Аріас, Кано, Каноббіо.