Завершилася 1218 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Трамп та Зеленський зустрілися на полях саміту НАТО в Гаазі. Зустріч тривала близько 50 хвилин. Про що говорили?

🔸 Велика Британія надасть Україні 350 ракет ASRAAM для протиповітряної оборони, які є частиною пакету допомоги, оплаченого коштом заморожених російських активів.

🔸 Глави держав НАТО видали декларацію, за якою зобов’язуються щорічно інвестувати 5% ВВП своєї країни на основні оборонні потреби.

🔸 Правоохоронці оголосили підозру двом чоловікам після нападу на бійця бригади «Азов» Андрія Кориневича в Івано-Франківську.

🔸 У місті Костянтинівка в Донецькій області майже ніде немає світла, є перебої з газопостачанням та водою. Місто на межі гуманітарної катастрофи.

🔸 Зеленський та генсек Ради Європи підписали про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії рф проти України.

🔸 Міжнародний реєстр збитків розпочав приймати заяви від українців, які втратили доступ до нерухомості на тимчасово окупованих територіях. Подати заяву можуть власники або співвласники нерухомості, яка розташована в окупації. Якщо співвласників кілька — кожен подає заяву окремо. Для цього потрібно заповнити заяву на порталі Дія.

🔸 Прем’єрка Італії Мелоні під час зустрічі з Трампом сказала йому, що рішучість, яку проявила Америка щодо Ірану, також має бути продемонстрована щодо війни в Україні: "Президенту Дональду Трампу я сказала, що ж рішучість [яка була проявлена у війні між Ізраїлем та Іраном], потрібно проявити щодо двох інших перемир'їв: в Україні, де росія не хоче робити кроків назустріч, і в Газі, де ситуація є нестерпною», — сказала прем’єрка Італії"

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 118 боєзіткнень.

Загарбники завдали 54 авіаційних ударів, скинувши 80 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1129 дронів-камікадзе та здійснили 4126 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські підрозділи відбили 11 атак окупантів. Ще три боєзіткнення досі триває. Також противник завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 20 КАБ, здійснив 214 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Від початку доби на Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників поблизу Вовчанська та Липців, два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили три штурмові дії, намагаючись прорватись на позиції наших оборонців у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Рідкодуб, Колодязі, Зелена Долина та Торське. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.

На даний час Сили оборони відбивають наступальні дії супротивника в районах Верхньокам’янського та Григорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано сім боєзіткнень, підрозділи противника намагались просунутись в напрямку Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Торецька, Неліпівки та в напрямку Олександро-Калинового і Яблунівки, наразі тривають два боєзіткнення.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 40 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Коптєве, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка. В десяти локаціях бої не вщухають до цього часу.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 216 окупантів, 145 з них – безповоротно. Також знищено шість одиниць автомобільної техніки, 15 мотоциклів, квадроцикл, п’ять безпілотних літальних апаратів, термінал супутникового зв’язку, чотири антени та дев’ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 11 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Запоріжжя, Вільне Поле, Перебудова та Шевченко, ще одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався атакувати поблизу Малинівки, отримав відсіч.

На Оріхівському напрямку загарбники намагалися просунутися в бік Новоандріївки, успіху не мали.

На Придніпровському напрямку противник здійснив дві безрезультатні спроби наступу, зазнав втрат та відступив.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 47-ї окремої механізованої бригади та 79-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України, які ефективно протидіють ворогу.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Хороша зустріч із Президентом США в Гаазі. 

Привітав Президента Трампа з успішною операцією на Близькому Сході. Важливо, що дії США послабили не тільки їхню ядерну програму, а й виробництво дронів. Будемо спостерігати за ситуацією. 

З Президентом обговорили захист наших людей, передусім закупівлю американських систем ППО для прикриття наших міст, наших людей, церков, інфраструктури. Україна готова це обладнання купити та підтримати американських виробників озброєння. Європа може допомогти. Також говорили про можливе співвиробництво дронів. Можемо посилити одне одного. 

Розповів Президенту і про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими. Росія передала нам трупи своїх же загиблих. Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхніх рідних. 

Поговорили про ситуацію на полі бою. Путін точно не перемагає. Представив Президенту фактаж того, що реально відбувається на землі. 

Дякую за зустріч і підтримку. Дякую за дійсно хороші слова про наших людей. Будемо працювати далі".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!