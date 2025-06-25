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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 25 червня 2025 року.

Завершилася 1218 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Трамп та Зеленський зустрілися на полях саміту НАТО в Гаазі. Зустріч тривала близько 50 хвилин. Про що говорили?

🔸 Велика Британія надасть Україні 350 ракет ASRAAM для протиповітряної оборони, які є частиною пакету допомоги, оплаченого коштом заморожених російських активів.

🔸 Глави держав НАТО видали декларацію, за якою зобов’язуються щорічно інвестувати 5% ВВП своєї країни на основні оборонні потреби.

🔸 Правоохоронці оголосили підозру двом чоловікам після нападу на бійця бригади «Азов» Андрія Кориневича в Івано-Франківську.

🔸 У місті Костянтинівка в Донецькій області майже ніде немає світла, є перебої з газопостачанням та водою. Місто на межі гуманітарної катастрофи.

🔸 Зеленський та генсек Ради Європи підписали про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії рф проти України.

🔸 Міжнародний реєстр збитків розпочав приймати заяви від українців, які втратили доступ до нерухомості на тимчасово окупованих територіях. Подати заяву можуть власники або співвласники нерухомості, яка розташована в окупації. Якщо співвласників кілька — кожен подає заяву окремо. Для цього потрібно заповнити заяву на порталі Дія.

🔸 Прем’єрка Італії Мелоні під час зустрічі з Трампом сказала йому, що рішучість, яку проявила Америка щодо Ірану, також має бути продемонстрована щодо війни в Україні: "Президенту Дональду Трампу я сказала, що ж рішучість [яка була проявлена у війні між Ізраїлем та Іраном], потрібно проявити щодо двох інших перемир'їв: в Україні, де росія не хоче робити кроків назустріч, і в Газі, де ситуація є нестерпною», — сказала прем’єрка Італії"