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Команда Ніко Ковача в 1/8 фіналу зіграє проти другої команди групи E — Рівер Плейт, Інтер, Монтеррей.

Поступово відсіюється набір учасників, через яких уболівальники критикувати Клубний чемпіонат світу-2025 в його оновленому форматі ще не самому початку. Зокрема, виступи корейського Ульсана в групі F добігали до завершення, бо вже після завершення другого туру було зрозуміло — представники Азії не матимуть шансів на вихід до плей-оф. А от суперник "білих тигрів" за останнім туром в особі дортмундської Боруссії ще міг опинитись поза омріяною першою сходинкою.

Але клас є клас, і бажання перемагати — це бажання перемагати. Ці дві речі неможливо набути за одну мить, тож у цій грі ми не побачили чогось такого, що могло б нас здивувати. Ульсан у першому таймі остерігався навіть власну половину з м’ячем залишати, бо по його воротах надходили удари в середньому раз на дві хвилини — божевільне прагнення "джмелів" забити у ворота суперників.

Проте й шалена відсутність реалізації у команди Ковача мала місце також. Гірассі, якого ми знаємо в якості видатного бомбардира, у цей день став не з тієї ноги, тож примудрився програти всі епізоди віч-на-віч воротарю Хьон У Чо, наскільки б близько не перебував би до воріт у своїх гольових моментах. Партнери форварда теж не вражали влучністю — у кращому випадку м’яч не запускали на трибуни з меж штрафного Ульсана.

Але свій гол у першому таймі Боруссія таки знайшла зусиллями суперників. Бо настільки довго намагатись вивести м’яч за межі власних володінь, як це робили корейці на 36 хвилині, ще треба було примудритись. Ще й не вивели нікуди в підсумку, і Джоб Беллінгем покотив під удар Свенссону з лівого краю штрафного.

І, звичайно, окремим моментом у цій грі була шалена спека в Цинциннаті з 35 градусами Цельсія навіть без перебування на сонці. Не дивно, що кожна павза в матчі завершувалась одразу короткотривалим водопоєм для всіх гравців. За таких умов корейці в другому таймі навіть непогано почали почувати себе в атаці, бо "джмелі" занадто довго розкачувались.

Зрештою, прийшли гольові моменти від Чжина Хьон Лі, Син Бом Ко та Сан Ву Кана, але Кобель безжоганно відпрацював під час ударів із середньої дистанції. А на протилежному боці поля чи не матч усього життя видавав воротар Чо, який виграв дуелі не тільки у Гірассі, а й у всіх суперників, окрім Свенссона в першому таймі. А моменти в Коуту та Дюранвіля, наприклад, були явно не меншого калібру.

У підсумку дортмундська Боруссія фінішувала на першій сходинці із сімома заліковими балами, тому плей-оф гратиме проти другого місця групи E, тоді як південнокорейський Ульсан на останній сходинці групи F із нулем очок в активі виступи на Клубному чемпіонаті світу-2025 завершив.— Ульсан Хьонде 1:0Свенссон, 36Кобель — Коуту, Антон, Бенсебаїні — Р'єрсон, Нмеча (Дюранвіль, 58), Гросс (Рейна, 78), Свенссон — Адеємі (Баєр, 58), Гірассі (Чуквуемека, 78), Беллінгем (Брандт, 58).Хьон У Чо — Трояк (Юл Хо, 86), Йон Гвон Кім, Джа Ік Лі — Сан Ву Кан, Чжин Хьон Лі, Боянич (Чхон Йон Лі, 80), Людвігсон — Лакава (Мін Со Парк, 46), Фаріас (Юн Кюн Лі, 80), Мін Хьок Кім (Син Бом Ко, 46).Попередження: Мін Хьок Кім