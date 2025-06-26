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Бразильський колектив у 1/8 фіналу гратиме проти переможця групи E — Рівер Плейт, Інтер, Монтеррей.

Події в останньому турі в контексті групи F Клубного чемпіонату світу-2025 розгортались таким чином, що на два вакантних місці в плей-оф претендували одразу три колективи з очевидною наявністю очної дуелі поміж двома з них. Південноафриканському Мамелоді Сандауз та бразильському Флуміненсе в цьому плані не пощастило, бо поки дортмундська Боруссія грала проти явного аутсайдера квартету в особі корейського Ульсана, інші дві команди мали влаштувати битву за життя.

Але був один нюанс, який насправді виявився визначальним у цій грі. "Червоно-зелені" мали перевагу в один заліковий бал та починали тур узагалі в якості проміжного лідера квартету, і оскільки всі передбачали перемогу Боруссії в паралельній грі, то Флу було б достатньо просто не дати обіграти себе представника Африки, а якщо ще й перемогу при цьому вийшло здобути, так і поготів день минув би не дарма.

І коли в головах гравців бразильських клубів є думки про те, що рахунок можна зберегти максимально близьким до нічиєї на власну користь, то вони демонструють усе те, до чого йшли останніми роками, коли вибудовували особливу систему гри в обороні. Не бездоганну, але все ж таки систему. І на початку матчу Мамелоді мали всі шанси зробити так, щоб план Ренато Порталуппі провалився. Але не реалізували свої моменти.

Оговтався Флуміненсе вже ближче до перерви й почав створювати власні гольові моменти, але постійно або хтось, як Кано на 36 хвилині, не встигав замкнути перед порожніми воротами умовний простріл із флангу, або, як Нонато за п’ять хвилин потому, не влучав у площину з вигідного становища в чужому штрафному.

І за такого футболу нікого не здивувало, що Флу робив ставку на один "той самий" гольовий момент, яким треба було й суперників прибити, і Боруссію відкинути остаточно на другу сходинку. Удар зльоту в падінні на 57 хвилині в центрі чужого штрафного в праву стійку від того-таки Кано — чим не варіант? Але це лише чергова змарнована нагода бразильцями на цьому турнірі, яких назбиралось вже відверто забагато. Проте без наслідків, а отже строкате різноманіття країн на турнірі в США знову зазнає втрат.

У підсумку південноафриканський Мамелоді Сандауз фінішував на третій сходинці з чотирма заліковими балами, тому завершив свої виступи на турнірі, а бразильський Флуміненсе на другій сходинці групи F із п’ятьма очками в активі виступи на Клубному чемпіонаті світу-2025 плей-оф продовжить матчем проти першого місця групи E в 1/8 фіналу.Мамелоді Сандаунз — Флуміненсе 0:0Вільямс — Мудау, Купідо (Лебуса, 60), Кекана, Лунга — Альєнде, Мокоена (Адамс, 46) — Рібейро (Шалуліле, 76), Зване (Летхлаку, 85), Меттьюз (Салес, 60) — Рейнерс.Фабіо — Шав’єр, Ігнасіо, Фрейтес, Рене — Нонато (Еверальдо, 86), Еркулес (Берналь, 67), Мартінеллі (Ліма, 76) — Аріас, Кано (Сантос, 86), Каноббіо (Кено, 67).Попередження: Мокоена, Летхлаку — Аріас, Берналь, Рене