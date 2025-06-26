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Зірковий івуарієць може розпочати самостійну тренерську роботу.

Колишній півзахисник донецького Металурга, каталонської Барселони та англійського Манчестер Сіті Яя Туре стане головним тренером бельгійського РВДМ 47 (колишній РВД Моленбек — прим.). Про це повідомляє відомий журналіст Саша Тавольєрі.

За інформацією джерела, між стороною фахівця та клубу вже є усна домовленість про майбутню співпрацю та погоджені всі фінансові питання.

Зазначається, що 42-річний колишній помічник головного тренера донецького Олімпіка найближчими днями повинен прилетіти до Бельгії разом зі своїм тренерським штабом для підписання угоди та офіційної презентації.

Наразі Туре працює асистентом головного тренера збірної Саудівської Аравії Ерве Ренара.

Підкреслимо, що РВДМ 47 минулого сезону фінішував третім у Челленджер Про-лізі (другий за силою дивізіон Бельгії — прим.) та поступився у півфіналі плей-оф за право участі в Жюпілер Про-лізі (елітний дивізіон Бельгії — прим.) ФК Темсе із загальним рахунком 3:4.

Власником клубу є Джон Текстор, який також володіє французьким Ліоном та бразильським Ботафогу.