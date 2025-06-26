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Football.ua представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 27 червня та розпочнеться о 04:00.

Останній шанс для Аль-Хіляля: лише перемога залишає саудитам надію на плей-оф. Натомість Пачука вже втратила будь-які шанси на вихід з групи, тож гра в Нешвіллі стане для мексиканців останньою на турнірі.

АЛЬ-ХІЛЯЛЬ — ПАЧУКА

ЧЕТВЕР, 27 ЧЕРВНЯ, 04:00, СТАДІОН ДЖЕОДІС ПАРК, НЕШВІЛЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІ МАККЕЛІ (НІДЕРЛАНДИ)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ. ЧЕТВЕР, 27 ЧЕРВНЯ, 04:00, СТАДІОН ДЖЕОДІС ПАРК, НЕШВІЛЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІ МАККЕЛІ (НІДЕРЛАНДИ)ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ.

Після нічиї з Зальцбургом (0:0) у Вашингтоні та бойової нічиї проти Реала (1:1), Аль-Хіляль має лише 2 очки та мусить перемагати, аби сподіватися на вихід з групи H. Але навіть цього може не вистачити — якщо паралельний матч між Зальцбургом і Реалом завершиться нічиєю, усі три команди наберуть по 3 очки, а Хіляль — через гіршу різницю м’ячів — може залишитися за бортом.

Тим не менш, команда Сімоне Індзагі продовжує серію без поразок із семи матчів після виліту з Ліги чемпіонів АФК. Вирішальним може стати повернення до складу нападника Александра Мітровича, який пропустив попередні матчі через травму литки. Якщо серб знову не зіграє, його замінить Маркос Леонардо, який хоч і має 25 голів за клуб, але поки що мовчить у КЧС‑2025.

Пачука, навпаки, вже втратила будь-які шанси на прохід, поступившись спершу Зальцбургу (1:2), а потім Реалу (1:3), попри те, що грала у більшості. 25 ударів за матч — це найбільше, що допустив Реал за останні 12 років, але "тузи" реалізували лише один момент — постарався 19-річний Еліас Монт’єль.

Керманич Хайме Лосано, ймовірно, внесе зміни до стартового складу. Можливе підсилення атаки за рахунок Джона Кеннеді, а Монт’єль з великою ймовірністю знову вийде з перших хвилин.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аль-Хіляль: Буну — Канселу, Тамбакті, Кулібалі, Лоді — Невеш, Насер Аль-Досарі — Малком, Мілінкович-Савич, Салем Аль-Досарі — Леонардо.

Пачука: Морено — Санчес, Бауерманн, Перейра, Гонсалес — Монт’єль, Палавесіно — Домінгес, Дж. Кеннеді, Кенеді — Рондон.

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