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28-річний футболіст продовжить кар'єру в нинішній команді.

У пресі з’являлася інформація про те, що півзахисник Аль-Ахлі Франк Кесс'є може повернутися до Італії та приєднатися до складу Роми.

Сам 28-річний футболіст прокоментував своє майбутнє. Кесс'є дав зрозуміти, що не планує змінювати клуб.

"У наступному сезоні ми будемо прагнути до ще більшого. Є чемпіонат, є Кубок, є Суперкубок. У мене контракт ще на один сезон. Я хочу залишити тут свій слід.

Я пишаюся тим, що ми принесли клубу перший трофей азійської Ліги чемпіонів. Це історична подія!" — сказав Кесс'є.

Франк Кесс'є раніше виступав в Італії за Мілан, Аталанту та Чезену.