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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу у рамках групи G, у якому зіграють туринський Ювентус та англійський Манчестер Сіті.

Туринський Ювентус та англійський Манчестер Сіті зіграють у третьому турі Клубного чемпіонату світу-2025 у Орландо.

Ігор Тудор, після перемоги над марокканським Відадом (4:1), використав із перших хвилин Локателлі та Костича в півзахисті, тоді як Гонсалес, Влахович та Копмейнерс гратимуть у нападі.

Хосеп Гвардіола, на тлі розгрому емірського Аль-Айна (6:0), залучив до стартового складу Едерсона в рамці воріт, тоді як Діаш гратиме в центрі оборони, Родрі та Рейндерс розташуються в центрі поля, а Савіо, Доку та Мармуш зіграють у атаці.

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Савона, Келлі — Алберту, Локателлі, Маккенні, Костич — Ніколас Гонсалес, Влахович, Копмейнерс.

Запасні: Пінсольйо, Даффара, Гарофані, Бремер, Гатті, Ругані, Камб’язо, Рухі, Аджич, Тюрам, Дуглас Луїс, Консейсан, Їлдиз, Мілік, Коло-Муані.



Манчестер Сіті: Едерсон — Нунес, Діаш, Аканджі, Аїт-Нурі — Сілва, Родрі, Рейндерс — Савіо, Мармуш, Доку.