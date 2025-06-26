Туринський Ювентус та англійський Манчестер Сіті зіграють у третьому турі Клубного чемпіонату світу-2025 у Орландо.

Ігор Тудор, після перемоги над марокканським Відадом (4:1), використав із перших хвилин Локателлі та Костича в півзахисті, тоді як Гонсалес, Влахович та Копмейнерс гратимуть у нападі.

Хосеп Гвардіола, на тлі розгрому емірського Аль-Айна (6:0), залучив до стартового складу Едерсона в рамці воріт, тоді як Діаш гратиме в центрі оборони, Родрі та Рейндерс розташуються в центрі поля, а Савіо, Доку та Мармуш зіграють у атаці.

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Савона, Келлі — Алберту, Локателлі, Маккенні, Костич — Ніколас Гонсалес, Влахович, Копмейнерс.

Запасні: Пінсольйо, Даффара, Гарофані, Бремер, Гатті, Ругані, Камб’язо, Рухі, Аджич, Тюрам, Дуглас Луїс, Консейсан, Їлдиз, Мілік, Коло-Муані.

Манчестер Сіті: Едерсон — Нунес, Діаш, Аканджі, Аїт-Нурі — Сілва, Родрі, Рейндерс — Савіо, Мармуш, Доку.

Запасні: Беттінеллі, Ортега, Стоунз, Аке, Рейс, Гвардіол, Хусанов, Ніко Гонсалес, Гюндоган, Шеркі, Фоден, О’Райлі, Голанд, Бобб.

Гра Ювентус — Манчестер Сіті почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.