Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу у рамках групи G, у якому зіграють туринський Ювентус та англійський Манчестер Сіті.
Родрі, Getty Images
26 червня 2025, 21:21
Туринський Ювентус та англійський Манчестер Сіті зіграють у третьому турі Клубного чемпіонату світу-2025 у Орландо.
Ігор Тудор, після перемоги над марокканським Відадом (4:1), використав із перших хвилин Локателлі та Костича в півзахисті, тоді як Гонсалес, Влахович та Копмейнерс гратимуть у нападі.
Хосеп Гвардіола, на тлі розгрому емірського Аль-Айна (6:0), залучив до стартового складу Едерсона в рамці воріт, тоді як Діаш гратиме в центрі оборони, Родрі та Рейндерс розташуються в центрі поля, а Савіо, Доку та Мармуш зіграють у атаці.
Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Савона, Келлі — Алберту, Локателлі, Маккенні, Костич — Ніколас Гонсалес, Влахович, Копмейнерс.
Запасні: Пінсольйо, Даффара, Гарофані, Бремер, Гатті, Ругані, Камб’язо, Рухі, Аджич, Тюрам, Дуглас Луїс, Консейсан, Їлдиз, Мілік, Коло-Муані.
Запасні: Беттінеллі, Ортега, Стоунз, Аке, Рейс, Гвардіол, Хусанов, Ніко Гонсалес, Гюндоган, Шеркі, Фоден, О’Райлі, Голанд, Бобб.
Манчестер Сіті: Едерсон — Нунес, Діаш, Аканджі, Аїт-Нурі — Сілва, Родрі, Рейндерс — Савіо, Мармуш, Доку.
Гра Ювентус — Манчестер Сіті почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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