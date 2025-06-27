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Команда Хосепа Гвардіола не втратила жодного очка на груповому етапі.

Добігає до завершення груповий етап Клубного чемпіонату світу-2025, а отже й скорочується кількість афіш, які вболівальники визначають для себе особисто "не цікавими". Ставки підвищуються, а особливо коли поміж собою зустрічаються дві європейські команди з гучними іменами. Саме такою й була зустріч у рамках групи G поміж туринським Ювентусом та англійським Манчестер Сіті, у якій переможець, або ж команда Ігора Тудора в разі нічиєї, мав забрати першість у квартеті.

Проте сталось не так, як гадалось, і "містяни" змогли перенести всю свою легкість роботи з м’ячем, якою відзначались до цього в перших двох матчах на турнірі, і на більш статусного суперника. Команди швидко обмінялись голами, які були доволі безглуздими за рівнем помилок у захисті. Спочатку Алберту Кошта кудись побіг замість того, щоб контролювати ривок Доку собі за спину під час передачі Аїт-Нурі до штрафного, але потім Едерсон одразу подарував Копмейнерсу можливість відігратись за прикру хибу одноклубника.

Однак це була чи не єдина вдала дія Ювентуса в атаці за тривалий час у подальшому в цьому протистоянні. Решту часу англійський колектив настільки впевнено тримав м’яч на чужій половині, що не було жодних сумнівів, що оборона команди Тудора буде помилятись знову й знову. Так і сталось — посеред першого тайму Калулу бездоганним ударом по власним воротам завершив простріл Савіо з правого флангу на дальню стійку. Асист, зрозуміло не зарахували — а шкода!

У другому таймі ситуація теж не змінилась на користь туринського клубу, і майже одразу перевага Сіті збільшилась до двох м’ячів, коли на 52 хвилині Голанд перед порожніми воротами навіть по м’ячу не влучив належним чином із прострілу Нунеса з правого флангу, але гол усе одно якось забив. Далі Тудор почав робити заміни, з’явився Їлдиз, стало більш різноманітно в атаці Юве, і зрештою турок віддав асист на Влаховича. Але в ситуації, коли до цього Фоден та Савіо також відзначались голами, тож "зебрам" удалось лише трохи зменшити відставання від суперників за рахунком. Проте не за грою — там прірва станом на сьогодні.

У підсумку туринський Ювентус із шістьма заліковими балами фінішував другим у групі G Клубного чемпіонату світу-2025, а англійський Манчестер Сіті здобув дев’ять очок і став першим. У 1/8 фіналу "Стара Синьйора" зіграє проти першого місця групи H, тоді як "містяни" зустрінуться з другим колективом цього квартету.Ювентус —2:5Копмейнерс, 11, Влахович, 84 — Доку, 9, Калулу, 26 (авт.), Голанд, 52, Фоден, 69, Савіо, 76Ді Грегоріо — Калулу, Савона (Гатті, 60), Келлі — Алберту (Камб’язо, 57), Локателлі (Тюрам, 57), Маккенні (Аджич, 82), Костич — Ніколас Гонсалес, Влахович, Копмейнерс (Їлдиз, 57).Едерсон — Нунес, Діаш, Аканджі, Аїт-Нурі (О’Райлі, 75) — Сілва (Шеркі, 75), Родрі (Гюндоган, 66), Рейндерс — Савіо, Мармуш (Голанд, 46), Доку (Фоден, 66).Попередження: Калулу