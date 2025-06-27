Матчі наступного раунду турніру стартують у суботу, 28 червня.
Клубний чемпіонат світу-2025, Getty Images
27 червня 2025, 09:42
У ніч на 27 червня в США завершилися останні два матчі групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025.
Всі учасники й пари 1/8 фіналу плей-оф уже відомі. Європа в наступному раунді турніру представлена найбільшою кількістю клубів (9).
28.06, 19:00. Палмейрас — Ботафогу
28.06, 23:00. Бенфіка — Челсі
29.06, 19:00. ПСЖ — Інтер Маямі
29.06, 23:00. Фламенгу — Баварія
30.06, 22:00. Інтер — Флуміненсе
01.07, 04:00. Манчестер Сіті — Аль-Хіляль
01.07, 22:00. Реал Мадрид — Ювентус
02.07, 04:00. Боруссія Дортмунд — Монтеррей
Нагадаємо, Манчестер Сіті став єдиним клубом, який здобув дев'ять очок у ході групового етапу.