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Матчі наступного раунду турніру стартують у суботу, 28 червня.

У ніч на 27 червня в США завершилися останні два матчі групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025.

Всі учасники й пари 1/8 фіналу плей-оф уже відомі. Європа в наступному раунді турніру представлена найбільшою кількістю клубів (9).

28.06, 19:00. Палмейрас — Ботафогу

28.06, 23:00. Бенфіка — Челсі

29.06, 19:00. ПСЖ — Інтер Маямі

29.06, 23:00. Фламенгу — Баварія

30.06, 22:00. Інтер — Флуміненсе

01.07, 04:00. 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Манчестер Сіті — Аль-Хіляль

01.07, 22:00. 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Реал Мадрид — Ювентус

02.07, 04:00. 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Боруссія Дортмунд — Монтеррей

Нагадаємо, Манчестер Сіті став єдиним клубом, який здобув дев'ять очок у ході групового етапу.