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На Клубному чемпіонаті світу завершився груповий етап.

Відбулись матчі третього туру Клубного чемпіонату світу в групі Н.

Реал не зазнав жодних проблем в матчі із Зальцбургом. Команда Хабі Алонсо розбила австрійців (3:0) і впевнено посіла перше місце у квартеті з сімома очками. Зальцбург з чотирма балами залишає турнір.

РБ Зальцбург – Реал Мадрид 0:3

Голи: Вінісіус Жуніор, 40, Федеріко Вальверде, 45+3, Гонсало Гарсія, 84

Аль-Хіляль Сімоне Індзагі забрав останню путівку в плей-офф, обігравши Пачуку — 2:0.

Аль-Хіляль – Пачука 2:0

Голи: Салем Аль-Досарі 22, Леонардо 90+5

У 1/8 фіналу Реал зіграє з Ювентусом, а Аль-Хіляль поміряється силами з Манчестер Сіті.