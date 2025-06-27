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Дивіться відео найкращих моментів матчу Клубного чемпіонату світу, що відбувся 26 червня 2025 року.

У рамках третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 у США розгромна звитяга над Ювентусом дозволила Манчестер Сіті виграти групу G.

Команди обмінялися голами Жеремі Доку й Тена Копмейнерса протягом двох хвилин ще на початку матчу. Пізніше П'єр Калулу уразив власні ворота, повернувши лідерство англійцям. У другій половині протистояння спочатку Ерлінг Голанд, а потім і Філ Фоден із Савіньйо збільшили перевагу своєї команди, на що італійці відповіли лише одним результативним ударом у виконанні Душана Влаховича.

Манчестер Сіті в 1/8 фіналу плей-оф КЧС-2025 зустрінеться з Аль-Хілялем, тоді як Ювентусу протистоятиме Реал Мадрид (обидва — 01.07).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Манчестер Сіті в рамках третього туру групового етапу КЧС-2025:

Ювентус — Манчестер Сіті 2:5

Голи: Копмейнерс, 11, Влахович, 84 — Доку, 9, Калулу, 26 (авт.), Голанд, 52, Фоден, 69, Савіо, 76



Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Савона (Гатті, 60), Келлі — Алберту (Камб’язо, 57), Локателлі (Тюрам, 57), Маккенні (Аджич, 82), Костич — Ніколас Гонсалес, Влахович, Копмейнерс (Їлдиз, 57).



Манчестер Сіті: Едерсон — Нунес, Діаш, Аканджі, Аїт-Нурі (О’Райлі, 75) — Сілва (Шеркі, 75), Родрі (Гюндоган, 66), Рейндерс — Савіо, Мармуш (Голанд, 46), Доку (Фоден, 66).



Попередження: Калулу