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Розгромна поразка "зебр".

Головний тренер туринського Ювентуса Ігор Тудор прокоментував розгромну поразку від англійського Манчестер Сіті (2:5). Цитує хорватського фахівця BBC.

"Вітаю суперника з перемогою, для нас це жахливий результат. У них сьогодні була висока якість гри, характер. Ми просто не змогли відібрати у них м'яч. Вони блискуче контролювали гру.

Потім ми сіли надто глибоко, і вони забили. На даний момент вони просто знаходяться на іншому рівні, порівняно з нами. Манчестер Сіті — це надто складно для нас зараз.

У футболі можна зробити все, що завгодно, навіть обіграти команду іншого рівня, але для цього потрібно бути цілісним, свіжим, грати добре. Це те, що робить футбол чудовою грою", — заявив Тудор.

Раніше визначилися всі пари 1/8 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025.