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В 1/8 на "зебр" чекає Реал Мадрид.

Півзахисник туринського Ювентуса Мануель Локателлі висловився після поразки від Манчестер Сіті (2:5) в матчі 3-го туру КЧС. Його слова наводить Sport Mediaset.

"Ми провели поганий матч, проаналізуємо його ретельно. Ми, безумовно, припустилися багатьох помилок. Але тепер потрібно відновити сили і зосередитися на наступному матчі.

Психологічна втома? Ми не повинні так думати, треба проаналізувати, що ми зробили неправильно. Зрозуміло, що сьогодні ми припустилися багато помилок, але потрібно думати про наступне, тому що ми хочемо рухатися вперед на чемпіонаті світу.

Щоб дійти до кінця, потрібно зустрітися з найсильнішими. Ми повинні зробити це, давайте спробуємо рухатися вперед і подивимося наскільки далеко нам вдасться зайти", — сказав Локателлі.

Раніше визначилися всі пари 1/8 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025.