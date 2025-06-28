🔸 У ніч на 27 червня сили ППО знешкодили 359 дронів і 6 крилатих ракет "Калібр", запущених вночі по Україні (365 цілей з 371 запушених). Основним напрямком удару було місто Старокостянтинів, Хмельницької області, де базується аеродром. Зафіксовано прямі влучання у 3 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. До цього входять 2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із Рязанської обл, що були запущені на Старкон.
🔸 Правоохоронці прийшли з обшуками у Львові та Києві за місцями проживання Назарія Гусакова та людей, яких він залучив до збору грошей на дорогий препарат.
🔸 російські війська атакували місто Самар у Дніпропетровській області — загинули 5 людей і ще 25 постраждали
🔸 Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепрем’єр-міністру — міністру національної єдності Олексію Чернишову у вигляді застави розміром 120 мільйонів 2668 гривень
🔸 Українські військові знищили два російські літаки Су-34 на аеродромі у Волгоградській області. Ще два пошкоджено — повідомляє Генштаб
🔸 Володимир Зеленський призначив Олександра Водяннікова суддею Конституційного Суду за президентською квотою. Раніше він працював керівником відділу верховенства права в офісі Координатора проєктів ОБСЄ в Україні.
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
З початку доби відбулося 117 бойових зіткнень, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах чотирьох ракетних та тридцяти трьох авіаційних ударів, застосувавши дванадцять ракет та сорок дев’ять керованих авіаційних бомб.
Зафіксовано 1375 ворожих ударів дронами-камікадзе, здійснено 3875 артилерійських обстрілів.
Сімнадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, три з яких досі тривають. Протягом доби ворог здійснив 323 артилерійських обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню; завдав дванадцять авіаційних ударів, скинувши двадцять дві керовані бомби.
П’ять атак відбили українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в бік Петро-Іванівки й Довгенького.
На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався йти вперед на наші оборонні позиції в районах Піщаного, Кіндрашівки та в напрямку Новоплатонівки й Петропавлівки. Сили оборони зупинили дві атаки ворога, ще три боєзіткнення не вщухають до цього часу.
Сімнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись у районах Липового, Шийківки, Новосергіївки, Рідкодуба, Торського та в напрямках Глущенкового, Греківки, Шандриголового, Нового Миру. Дотепер триває одне боєзіткнення.
На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили дві ворожі атаки поблизу Івано-Дар’ївки.
На Краматорському напрямку війська загарбника п’ять разів атакували поблизу Маркового, Предтечиного та в бік Білої Гори.
Ворог сімнадцять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в бік Яблунівки, Диліївки, Плещіївки, Олександро-Калинового, Русиного Яру, поблизу Щербинівки, Новоспаського.
Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут протягом дня агресор здійснив 53 штурмові та наступальні дії. Висока активність російських окупантів у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Володимирівки, Мирнограду, Сергіївки, Новопідгородного, Полтавки, Олексіївки, Мирне, Новопавлівки. Одне боєзіткнення продовжується дотепер. Ударів російськими керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти Полтавка, Попів Яр, Покровськ, Горіхове та Мирноград.
За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на цьому напрямку знешкодили 104 окупантів, 63 з них – безповоротно. Також наші захисники знищили дев’ять автомобілів, сім мотоциклів, чотири безпілотні літальні апарати.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили десять атак у районах населених пунктів Шевченко, Федорівка та в бік Запоріжжя, Мирного, Перебудови, Ялти й Комара, ще шість боєзіткнень залишаються незавершеними.
На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
За підтримки авіації на Оріхівському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони поблизу Кам’янського – успіху не мав.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби просунутись вперед.
Сьогодні слід відзначити воїнів 34-ї окремої бригади берегової оборони та 17-ї бригади Національної гвардії України, які стійко стримують атаки ворога.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Сьогодні багато всього за день. Провів Ставку, саме технологічний компонент – Технологічну Ставку. Були детальні доповіді щодо дронів – усіх питань. Це фінанси, виробництва, необхідні регуляторні спрощення. Ключова ціль – виробляти максимум, і саме таких типів дронів, які потрібні на передовій і для захисту міст, а також – з урахуванням розвитку технологій ворога. Були на Ставці доповіді військового командування, Міністерства оборони України, також Мінстратегпрому. Детальна доповідь нашої розвідки щодо технологічних планів, щодо намірів росії. Масштабуємо український потенціал, зокрема щодо перехоплювачів. Я дав кілька спеціальних доручень – поки без деталей. Але результат має бути очевидний – збільшення виробництва в Україні та для України. Всі можливості – бізнесу, всі можливості – державним виробникам. Головне, щоб масштаб нашого виробництва та швидкість розвитку дронів були реально адекватними умовам війни.
Також провів сьогодні нараду з нашими дипломатами: Міністерство закордонних справ, віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, також була команда Офісу. Зараз були дуже насичені тижні наших зустрічей у Європі, також в Канаді на саміті «Великої сімки». Є домовленості щодо оборонних пакетів та спільного виробництва: Британія, Нідерланди, Канада, інші наші партнери. Є речі, які можемо зробити разом з Америкою. Багато домовленостей із Францією та Німеччиною. Все треба чітко реалізувати. І щодо спільного виробництва дронів та інвестицій, і щодо інших наших проєктів далекобійності, зокрема щодо ракет.
Сьогодні ж є рішення максимально прискоритись у санкційному тиску на росію. Я хочу подякувати нашим партнерам, які готують уже 18-й пакет санкцій у Європі. Були нові санкційні кроки Британії та Канади. Працюємо щодо санкцій з усіма країнами «сімки» і також з іншими найбільш вагомими світовими юрисдикціями. Всі необхідні санкції світу проти росії мають бути повністю реалізовані і в нас, в українській юрисдикції. Так само – українські санкції проти всіх, хто допомагає росії, проти всіх, хто тримає чи набуває бізнес-активи на тимчасово окупованій території та фактично спонсорує окупацію, – українські санкції проти таких осіб теж мають бути повністю реалізовані в ключових юрисдикціях. Відповідальність росії за війну і наш санкційний тиск мають працювати на сто відсотків і мають не дозволяти росії та її дружкам адаптуватися. Я дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто працює на Україну".
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!