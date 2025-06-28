У першому матчі плейофа Клубного чемпіонату світу-2025 на арену виходять добре знайомі суперники: бразильські гранди Палмейрас і Ботафогу. Суперництво, що в останні два роки стало справжнім новітнім класико у Південній Америці, тепер виходить на глобальний рівень. У Філадельфії обидві команди не тільки змагатимуться за путівку до чвертьфіналу, а й за національну гордість — в очах світу.

СУБОТА, 28 ЧЕРВНЯ, 19:00. ЛІНКОЛЬН ФАЙНЕНШЕЛ ФІЛД, ФІЛАДЕЛЬФІЯ. ГОЛОВИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: СУСПІЛЬНЕ СПОРТ / DAZN

Палмейрас, хоч і фінішував першим у групі A, залишив неоднозначне враження. Команда Абеля Феррейри почала турнір із нульової нічиєї проти Порту, потім зуміла в емоційній грі вирвати нічию в Інтер Маямі (2:2), а завершила груповий етап переконливою перемогою над Аль-Ахлі (2:0). Незважаючи на втрату основного центрбека Муріло, команда з Сан-Паулу продовжує демонструвати гнучку тактичну побудову, де молоді зірки на кшталт Естевана поєднуються з досвідченими бійцями, як Вейга чи Гомес.

У складі "Вердао" багато енергії та техніки. Проте окремо варто згадати спад у грі майбутнього гравця Челсі Естевана: зірковий підліток зізнавався у втраті концентрації на останньому етапі виступів за рідний клуб. Попри це, Феррейра навряд чи відмовиться від нього у такому матчі. В атаці конкуренція між Вітором Роке та Лопесом продовжується, а центр поля, ймовірно, отримає підсилення у вигляді Анібала Ромеро.

Ботафогу виходить у плейоф після гучного тріумфу над ПСЖ, який уже назвали сенсацією турніру. Команда Ренато Паїви обіграла Сіетл Саундерс (2:1), потім шокувала Європу перемогою над парижанами (1:0), і лише в останньому турі поступилася Атлетіко (0:1), коли вже гарантувала собі перше місце у групі. Головною атакувальною силою є Ігор Жезус — молодий форвард, який уже на радарі Ноттінгем Форест. Саме він забив два з трьох голів команди на турнірі та створює найбільшу небезпеку.

Попри втрату гравця оборони Бастоса, Ботафогу зберіг боєздатний склад. У захист повернувся Вітіньйо, а в півзахисті лідерські функції продовжують виконувати капітан Марлон Фрейтас та досвідчені Грегоре й Аллан. Команда має стабільну структуру та залишається загрозливою навіть без м’яча, граючи на переходах та вертикальних атаках.

Цей матч — не просто бразильське протистояння, а своєрідна футбольна драма з багатим бекграундом. В останні два роки Палмейрас і Ботафогу обмінювались болісними поразками у чемпіонаті та Лібертадорес, і тепер вийшли на світову арену. Обидві команди мають достатньо класу, щоб виграти, тож очікуємо тактичну шахівницю з вибуховими моментами. Досвід Палмейраса на міжнародній арені — їхня перевага, але впевненість і форма Ботафогу можуть перевернути сценарій.