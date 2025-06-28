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Еволюція "містян".

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився напередодні матчу 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу з саудівським Аль-Хілялем. Цитує іспанського фахівця City Xtra.

"12 років тому ніхто не міг подумати, що Манчестер Сіті гратиме на Клубному чемпіонаті світу. Команда займала місця в середині таблиці чемпіонату Англії, а тепер ми зустрічаємося із суперниками елітного рівня — для нас це честь.

Родрі? Нам його дуже не вистачало. У мене було відчуття, що в минулому сезоні у нас була неймовірна команда, але у нас було багато проблем.

Травми, травми і травми. Яка команда хоче втратити найкращого гравця у світі? Родрі точно знає, що робити з м'ячем. Він холоднокровний. Я не очікував, що він зможе зіграти так багато хвилин на турнірі.

Відсутність Гріліша? Єдина причина, через яку він не грає, це я. Джек відмінний футболіст, але гравцям доводиться конкурувати. Минулого сезону Доку в багатьох іграх був просто неймовірний, а Савіо всього за сезон вийшов на новий рівень", — заявив Гвардіола.

Матч між Ман Сіті та Аль-Хілялем відбудеться 1-го липня, о 04:00 за київським часом.