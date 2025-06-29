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Football.ua представляє прев’ю поєдинку Клубного чемпіонату світу, який пройде 29 червня та розпочнеться о 19:00.

У 1/8 фіналу оновленого Клубного чемпіонату світу на нас чекає поєдинок із присмаком ностальгії та інтриги. Європейський гранд Парі Сен-Жермен знову зустрічається з Ліонелем Мессі — цього разу не як зірковим партнером, а як головною загрозою у складі Інтера Маямі. Стадіон в Атланті прийме перше в історії офіційне протистояння двох клубів, які мають зовсім різну історію, але спільних героїв.

НЕДІЛЯ, 29 ЧЕРВНЯ, 19:00. МЕРСЕДЕС-БЕНЦ СТЕДІУМ, АТЛАНТА. ГОЛОВИЙ АРБІТР — ВІЛТОН САМПАЙО (БРАЗИЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: СУСПІЛЬНЕ СПОРТ / DAZN

ПСЖ прибув до плейофу у статусі переможця групи, попри сенсаційну поразку від Ботафогу. Команда Луїса Енріке продемонструвала, що її атакувальний потенціал залишається одним із найпотужніших у світі: 4:0 з Атлетіко, 2:0 з Сіетлом — навіть без Дембеле парижани зберігають контроль і ефективність. Шість різних гравців забили по голу в груповому етапі, а володіння м’ячем сягало 73%. Особливу увагу привертає новачок команди Хвіча Кварацхелія, який став ключовою фігурою в нападі, а також Вітінья — найточніший пасувальник групового етапу.

Форма ПСЖ і до цього турніру була чемпіонською: тріумф у Лізі 1, Кубку Франції та Лізі чемпіонів зробив сезон історичним для французького гранда. Тепер на черзі — світовий трофей. У захисті команда виглядає впевнено: лише один пропущений м’яч за п’ять останніх ігор, але може виглядати ще краще — для цього потрібно завершити підписання Іллі Забарного. А от повернення Дембеле, нехай і з лави, може додати ще більше гостроти попереду, наблизивши Париж до ще одного титулу в цьому сезоні.

Інтер Маямі став єдиною командою з МЛС, яка пробилася до плейофу, залишивши позаду Сіетл і Лос-Анджелес. Команда Хав'єра Маскерано пройшла групу з другого місця: нічиї з Аль-Ахлі та Палмейрасом, а також камбек у матчі з Порту завдяки чарівному штрафному Ліонеля Мессі дозволили зірковому флоридському колективу опинитися серед найкращих на цьому мундіалі. "Чаплі" вже шість матчів не програють, у п’яти з них забили по два м’ячі — атака працює, хоча оборона досі залишається дуже вразливою.

Легендарне тріо Мессі-Суарес-Бускетс продовжує радувати фанатів, але без воротаря Дрейка Каллендера та захисника Лухана команді буде складно протистояти атакувальній машині ПСЖ. У воротах знову зіграє досвідчений Оскар Устарі, а на лівому фланзі, ймовірно, залишиться молодий Ноа Аллен, навіть попри повернення Жорді Альби.

Цей матч — не просто битва поколінь, а й контраст футбольних культур: організована, структурна, насичена якістю гра ПСЖ проти магії та досвіду зірок Інтера. Очікується видовищна гра з великою кількістю моментів. Французи, ймовірно, володітимуть ініціативою та контролем, але Мессі здатен змінити все навіть одним дотиком. Та все ж, реалії підказують: фаворитом буде ПСЖ, і якщо не станеться сенсації, саме він крокуватиме до чвертьфіналу — назустріч Фламенгу або Баварії.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



ПСЖ : Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Руїс, Вітінья, Невеш — Кварацхелія, Рамуш, Дуе

ІНТЕР МАЯМІ : Устарі — Вейгандт, Авілес, Фалькон, Аллен — Альєнде, Редондо, Бускетс, Сеговія — Мессі, Суарес

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Команди зіграють вперше.

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