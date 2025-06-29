Відверта заява.
Cristiano Ronaldo, getty images
29 червня 2025, 09:25
Нападник саудівського Ан-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду висловився про розвиток Саудівської Аравії. Цитує 40-річну зірку офіційний сайт клубу.
"Ви повинні пишатися своєю країною, тому що вона у вас приголомшлива. І її майбутнє буде світлим, тому що все розвивається так швидко. Ви не тільки говорите, а й працюєте. Тож це найголовніше.
Як я вже багато-багато разів говорив, я належу Саудівській Аравії. Я португалець, але належу Саудівській Аравії.
Зрозуміло, ми все ще ростемо. Але я вірю, що зараз ми вже в топ-5. І ми продовжуємо розвиватися. В останні два з половиною роки ми продемонстрували, що ліга стає все кращою.
Я щасливий, бо знаю, що конкуренція в лізі дуже висока. Люди, які ніколи не грали тут і кажуть, що ліга не входить до п'ятірки найсильніших, нічого не розуміють у футболі.
Ось чому я хотів залишитися. Я вірю в проєкт, до того ж не тільки на дистанції у два сезони, а на весь термін до 2034 року, коли в Саудівській Аравії пройде чемпіонат світу. І я вірю, що цей турнір буде найпрекраснішим в історії", — заявив Роналду.
Минулого сезону Кріштіану Роналду відіграв за Ан-Наср 41 матч, забив 35 голів та віддав 4 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Роналду підписав новий контракт з Ан-Насром.