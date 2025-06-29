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Француз все ніяк не може провести матч на КЧС.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловився про майбутній матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу з туринським Ювентусом. Його слова наводить Tuttosport.

"Щойно ви виходите з групи, кожен матч стає майже фіналом. Ювентус є Ювентус, це клуб із багатою історією в Європі. Результат проти Манчестер Сіті не має значення, у них чудова команда, і це буде дуже складний матч.

Нам потрібен Кіліан, це очевидно. Ми хочемо, щоб він повернувся якомога швидше і в найкращій формі. Мбаппе один із найкращих у світі. Я сподіваюся, що він готовий. Я не можу гарантувати, що він гратиме, але ми налаштовані оптимістично.

Гра разом із Вінісіусом? Віні може почати на фланзі, а Кіліан — у центрі. Це питання розуміння, сприйняття. У них є видатні індивідуальні якості, але вони необхідні в рамках колективної системи", — сказав Алонсо.

Матч між Реал Мадрид та Ювентусом відбудеться 1-го липня, о 22:00 за київським часом.