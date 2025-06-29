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Football.ua представляє прев’ю поєдинку Клубного чемпіонату світу, який пройде 29 червня та розпочнеться о 23:00.

У 1/8 фіналу оновленого Клубного чемпіонату світу на нас чекає поєдинок за участі бразильського Фламенгу в статусі переможця групи D та мюнхенської Баварії, яка посіла друге місце в групі C.

ФЛАМЕНГУ — БАВАРІЯ

НЕДІЛЯ, 29 ЧЕРВНЯ, 23:00. HARD ROCK STADIUM, МАЯМІ. ГОЛОВИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: СУСПІЛЬНЕ СПОРТ / DAZN

Бразилія найбільш широко була представлена на цьому турнірі — аж чотири команди, хоча регламент передбачає насправді максимум три, але якщо ФІФА виявить бажання, то можна все, що завгодно. І напередодні це представництво зменшилось до трьох через виліт Ботафогу від Палмейраса (0:1). Багато хто, очікує, що скоро представників "пентакампеонів" стане ще на одного менше.

Але за це вже мусить відповідати мюнхенська Баварія, яка, як багато хто міг помітити, не виконала своє головне завдання на груповий етап та посіла лише друге місце. Утім… Явно з цим фактом щось не те. У останньому турі "Рекордмайстер" бачив картину наочно — у сусідній групі Челсі має низькі шанси посісти першу сходинку, а отже там опинитись команда з Бразилії. Представник АПЛ чи представник бразильської Серії A на першому кроці турнірної сітки плей-оф? Хм-м-м… здається, команда Венсана Компані в цьому плані двічі не думала.

І ставка вже частково зіграла — лісабонська Бенфіка залишила турнір сьогодні пізно вночі, тож тепер черга Баварії виконувати свою частину програми. Передумов для цього безліч, бо ми знову говоримо про протистояння європейського та південноамериканського футболу, і коли з одного боку така міць, як у "червоних", то як би добре не виглядали "червоно-чорні" на груповому етапі, але все одно фаворит очевидний.

Баварія забила 12 голів за груповий етап, але в неї серед суперників був Окленд, який отримав 10 із цієї кількості, тож не зважаємо. Дивом ті ж Бока Хуніорс та Бенфіка не отримали більше. І якби навпроти цього разу був би Ботафогу, то ми б упевнено казали, що сценарій гри знову буде "в одні ворота", а от чи проб’є чужий захисний мур команда Компані — то вже інше питання. Бенфіки, наприклад, не змогла пробити, бо там був Анатолій Трубін на останньому рубежі.

У Феліпе Луїса теж колектив класний, і з гарним воротарем Россі на лінії. А ще Фламенгу, нехай і його тренер є колишнім захисником, саме в захисний футбол не надто й намагається грати, що вже є трохи непритаманно для сучасної Бразилії. Тут повно виконавців, які заточені на атаку, і при цьому ще й мають достатньо досвіду, як ті ж Даніло чи Жоржиньо, щоб нав’язати власну гру суперникам.

Тож ні, це не буде "гра в одні ворота", це мають бути зустрічні курси, і Баварія вже показала на цьому сезоні, що в неї можуть бути проблеми за таких умов. А бразильці на цьому турнірі тільки те й роблять, що створюють проблеми суперникам.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ФЛАМЕНГУ : Россі — Веслі, Даніло, Перейра, Айртон — Пульгар, Жоржиньо — Жерсон, Арраскаета, Араужу — Плата.

БАВАРІЯ : Ноєр — Лаймер, Та, Станішич, Геррейру — Кімміх, Горецка — Олісе, Мюллер, Коман — Кане.

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Команди зіграють вперше.

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