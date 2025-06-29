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"Чаплі" серйозно налаштовуються.

Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано висловився напередодні матчу 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу з французьким ПСЖ. Цитує аргентинського фахівця New Straits Times.

"Ми постараємося відповідати стандартам і зробити все якнайкраще. І чому б нам не мріяти про те, щоб шокувати ПСЖ?

Моє повідомлення гравцям полягає в тому, що це ще не кінець, нам належить провести матч. Ми знаємо, що боремося з унікальним за силою супротивником, одним із найкращих у світі, але це футбол. Чому б не спробувати зіграти якнайкраще, майже ідеально для нас, і мати шанс поборотися.

Ми не наївні, тому знаємо, що здаємося слабшою командою. Це не означає, що вони можуть покінчити з нами заздалегідь. Ми будемо боротися, ось у чому суть. Я думаю, що найпрекрасніше в цьому матчі те, що ми заслужили право грати в ньому.

Все навколо Лео Мессі викликає великий інтерес. Ми, аргентинці, знаємо це після чемпіонату світу-2022. Найголовніше, що Лео здоровий і грає за нас. Я думаю, це допомагає нам зберігати спокій більше, ніж будь-що інше", — сказав Маскерано.

Матч між ПСЖ та Інтер Маямі відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.