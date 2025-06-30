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Португалець більше підходить до менеджерської роботи.

Нападник Ан-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду заявив, що не планує ставати тренером після завершення ігрової кар'єри. Його слова наводить офіційний сайт саудівського клубу.

Інвестиції у розвиток спорту в Саудівській Аравії? Чому ні? Залежить від багатьох факторів і появи можливостей.

Але я не звичайна людина, якщо чесно. У мене не такий спосіб мислення, як у інших футболістів. Не кажу, що я кращий за них, але я мислю інакше.

Можу просто зараз сказати, що ніколи не буду тренером. Ну, "ніколи" — надто сильне слово, проте це не входить у мої плани на найближчі 5, 10, 20 років. Хоча життя завжди сповнене сюрпризів.

Але от брати участь у проєктах, у розвитку країни — це так. Я приїхав не тільки для того, щоб грати у футбол. Я приїхав змінювати країну та її культуру. Я частина цього процесу. Багато разів говорив: я португалець, але тепер я частина Саудівської Аравії", — заявив Роналду.

Раніше повідомлялося, що Роналду підписав новий контракт з Ан-Насром.