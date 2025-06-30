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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу, у якому зіграють міланський Інтер та бразильський Флуміненсе.

Міланський Інтер та бразильський Флуміненсе зіграють у Шарлотт у 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.

Крістіан Ківу, після перемоги над аргентинським Рівер Плейт (2:0), залучив до стартового складу Де Врея в трійці центральних захисників, тоді як Тюрам долучиться до атаки.

Ренато Гаушо, на тлі нічиєї проти південноафриканського Мамелоді Сандаунз (0:0), використав із перших хвилин Сілву в трійці в центрі захисту, тоді як Берналь зіграє в опорній зоні.

Інтер: Зоммер — Дарміан, Де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Асллані, Мхітарян, Дімарко — Л. Мартінес, Тюрам.

Запасні: Ді Дженнаро, Х. Мартінес, Каллігаріс, Ачербі, Аугусто, Паласіос, Ре Чекконі, Коккі, Сучич, Енріке, Беренбрух, Залевські, Карбоні, Де П’єрі, С. Еспозіто.



Флуміненсе: Фабіо — Ігнасіо, Сілва, Фрейтес — Шав’єр, Нонато, Берналь, Мартінеллі, Рене — Аріас, Кано.

Запасні: Юдес, Фуентес, Гуга, Маноел, Сантос, Гансо, Лескано, Еркулес, Ліма, Сотельдо, Еверальдо, Кено, Каноббіо, Бая, Серна.



Гра Інтер — Флуміненсе почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.