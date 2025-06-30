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Український нападник став гравцем камбоджійського Пномпень Краун.

Український форвард Максим Прядун офіційно приєднався до камбоджійського клубу Пномпень Краун, який виступає у Прем’єр-лізі Камбоджі. Про це повідомив офіційний Instagram клубу.

Останнім клубом Прядуна був мальтійський Сліма Вондерерс, за який він провів 15 матчів, забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі. До Пномпеня Максим перейшов у статусі вільного агента.

Перед тим, як виступати на Мальті, 28-річний нападник захищав кольори українського ЛНЗ.

Пномпень Краун у минулому сезоні посів друге місце в чемпіонаті Камбоджі, і клуб розраховує, що український новачок допоможе підсилити команду у новому сезоні.