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01 липня 2025, 00:08
Флуміненсе шокував Інтер у 1/8 фіналу КЧС-2025
Команда Ренато Гаушо двічі забила у ворота фіналіста Ліги чемпіонів УЄФА, тоді як суперники знову змарнували купу власних моментів.
Інтер — Флуміненсе, Getty Images
01 липня 2025, 00:08
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Інтер — Флуміненсе 0:2
Голи: Кано, 3, Еркулес, 90+3
Інтер: Зоммер — Дарміан, Де Врей, Бастоні (Аугусто, 71) — Думфріс (Луїс Енріке, 53), Барелла, Асллані (Сучич, 53), Мхітарян (Карбоні, 53), Дімарко — Л. Мартінес, Тюрам (С. Еспозіто, 66).
Флуміненсе: Фабіо — Ігнасіо, Сілва, Фрейтес — Шав’єр, Нонато (Ліма, 60), Берналь (Тіаго Сантос, 81), Мартінеллі (Еркулес, 60), Рене — Аріас, Кано (Еверальдо, 66).
Попередження: Асллані — Кано, Фрейтес, Рене, Тіаго Сантос