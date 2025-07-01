Інше

Флуміненсе шокував Інтер у 1/8 фіналу КЧС-2025

Команда Ренато Гаушо двічі забила у ворота фіналіста Ліги чемпіонів УЄФА, тоді як суперники знову змарнували купу власних моментів.

Інтер — Флуміненсе, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Інтер — Флуміненсе 0:2

Голи: Кано, 3, Еркулес, 90+3



Інтер: Зоммер — Дарміан, Де Врей, Бастоні (Аугусто, 71) — Думфріс (Луїс Енріке, 53), Барелла, Асллані (Сучич, 53), Мхітарян (Карбоні, 53), Дімарко — Л. Мартінес, Тюрам (С. Еспозіто, 66).



Флуміненсе: Фабіо — Ігнасіо, Сілва, Фрейтес — Шав’єр, Нонато (Ліма, 60), Берналь (Тіаго Сантос, 81), Мартінеллі (Еркулес, 60), Рене — Аріас, Кано (Еверальдо, 66).



Попередження: Асллані — Кано, Фрейтес, Рене, Тіаго Сантос