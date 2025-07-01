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Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 2 липня та розпочнеться о 04:00.

У 1/8 фіналу оновленого Клубного чемпіонату світу на нас чекає поєдинок за участі дортмундської Боруссії в статусі переможця групи F та мексиканського Монтеррея, який посів друге місце в групі E.

БОРУССІЯ Д — МОНТЕРРЕЙ

Вівторок, 2 липня, 04:00. Мерседес-Бенц Стедіум, Атланта. Головний арбітр — Факундо Тельйо (Аргентина). Пряма трансляція — Суспільне Спорт/ DAZN

Зберігаючи імпульс, здобутий після закінчення сезону Бундесліги, де команда здобула п'ять перемог у вищому дивізіоні, Боруссія Дортмунд ще не зазнала гіркого присмаку поразок на Клубному чемпіонаті світу.

Від фіналістів Ліги чемпіонів сезону-2023/24 завжди очікувалося, що вони здолають конкурентів за перше місце у групі F. Команда Ніко Ковача поділила очки з Флуміненсе, вирвала перемогу над Мамелоді Сандаунс у захоплюючій грі із сімома голами та перемогла Ульсан.

Хоча жоден із виступів Дортмунда у групі не був чимось видатним, гранд Бундесліги тепер у плей-оф, маючи 10-матчеву серію без поразок у всіх турнірах. Востаннє "джмелі" програли Барселоні в Лізі чемпіонів (0:4).

Постійний учасник старих Клубних чемпіонатів світу, мексиканський Монтеррей також подолав груповий етап без жодної поразки і посів друге місце, поступившись срібним призерам ЛЧ — міланському Інтеру. Нічия з "нерадзуррі" та наступна нічия з Рівер Плейт передували заключному матчу з Уравою, в якому доля була не в їхніх руках, оскільки вони відставали від аргентинців на два очки.

Тим не менш, Інтер зробив свій внесок, здобувши перемогу над Рівер Плейт (2:0), дозволивши підопічним Доменека Торрента обійти південноамериканську команду завдяки розгрому Урави (4:0).

П'ятиразові чемпіони Мексики, які перервали серію з трьох перемог поспіль у всіх турнірах, готуються до першої офіційної зустрічі з німецьким клубом, тоді як Боруссія також вперше зустрінеться із командою з мексиканського чемпіонату.

Останній матч 1/8 Клубного чемпіонату світу. Боруссія вийшла з першого місця в групі, але в жодному із матчів дортмундці не вразили — 0:0 з Флуміненсе, мінімальні перемоги над скромними клубами з ПАР та Кореї. Натомість у Монтеррея була куди більш складна група і нічия проти Інтера довела силу мексиканського клубу. Є відчуття, що Монтеррей зможе кинути виклик і принаймні не програти в першому таймі.

Прогноз FAVBET: Монтеррей не програє в першому таймі — 1.57.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Боруссія Д: Кобель — Бенсебаїні, Антон, Р'єрсон — Свенссон, Гросс, Нмеча, Коуту — Адеємі, Беллінгем, Гірассі.

Монтеррей: Андрада — Артеага, Рамос, Медіна, Чавес — Деосса, Родрігес, Торрес — Корона, Альварадо, Бертраме.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:1

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