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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу, у якому зіграють мадридський Реал та туринський Ювентус.

Мадридський Реал та туринський Ювентус зіграють у 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 у Маямі.

Хабі Алонсо, після перемоги над австрійським РБ Зальцбург (3:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Ігор Тудор, на тлі поразки від англійського Манчестер Сіті (2:5), використав із перших хвилин Ругані в трійці центральних захисників, тоді як Тюрам та Камб'язо гратимуть у півзахисті, Консейсан, Їлдиз та Коло Муані гратимуть у атаці.

Реал: Куртуа — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен, Ф. Гарсія — Вальверде, Чуамені, Беллінгем — Гюлер, Гонсало, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Карвахаль, Мілітао, Васкес, Енрікес, Хакобо, Асенсіо, Модрич, Себальйос, Чема, Муньйос, Мартін, Мбаппе, Родріго, Діас.



Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Ругані, Келлі — Алберту, Локателлі, Тюрам, Камб’язо — Консейсан, Їлдиз, Коло Муані.

Запасні: Пінсольйо, Даффара, Гарофані, Бремер, Гатті, Рухі, Копмейнерс, Маккенні, Аджич, Костич, Дуглас Луїс, Влахович, Ніколас Гонсалес, Веа, Мбангула.



Гра Реал — Ювентус почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.