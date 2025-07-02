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Уродженець Ніґеру виступатиме у Казахстані.

Актобе оголосив про підписання контракту з нападником Даніелем Сосою, який раніше виступав за криворізький Кривбас. Про це повідомила пресслужба казахстанського клубу.

26-річний гравець збірної Нігеру приєднався до нового клубу на правах вільного агента. Деталі контракту між сторонами наразі не розголошуються.

Соса перейшов у Кривбас навесні 2023 року та за цей час провів 51 матч у футболці криворізького клубу, в яких забив 5 голів і віддав 5 результативних передач.

Наприкінці поточного сезону Деніель Соса залишив табір "червоно-білих".