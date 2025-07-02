Уродженець Ніґеру виступатиме у Казахстані.
Даніель Соса, ФК Кривбас
02 липня 2025, 00:18
Актобе оголосив про підписання контракту з нападником Даніелем Сосою, який раніше виступав за криворізький Кривбас. Про це повідомила пресслужба казахстанського клубу.
26-річний гравець збірної Нігеру приєднався до нового клубу на правах вільного агента. Деталі контракту між сторонами наразі не розголошуються.
Соса перейшов у Кривбас навесні 2023 року та за цей час провів 51 матч у футболці криворізького клубу, в яких забив 5 голів і віддав 5 результативних передач.
Наприкінці поточного сезону Деніель Соса залишив табір "червоно-білих".