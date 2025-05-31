Україна

Футболіст провів у криворізькому клубі два роки.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападника Даніеля Соси.

Деталі розриву співпраці з 26-річним футболістом не розголошуються.

Нагадаємо, Соса став гравцем криворізького клубу у травні 2023 року. За цей час форвард збірної Нігера провів 51 матч, у яких забив п'ять голів та віддав вісім асистів.

Минулого сезону Даніель провів 29 матчів, у яких забив три голи та віддав п'ять гольових передач.

Раніше головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб повідомив, що провів свій останній матч на чолі криворізького клубу.