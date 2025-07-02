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02 липня 2025, 00:00
Реал мінімально обіграв Ювентус та вийшов до чвертьфіналу КЧС-2025
Команда Ігора Тудора на рівних із суперниками провела перший тайм, але після перерви розсипалась.
Реал — Ювентус, Getty Images
02 липня 2025, 00:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Реал — Ювентус 1:0
Гол: Гонсало, 54
Реал: Куртуа — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен, Ф. Гарсія — Вальверде (Себальйос, 90), Чуамені, Беллінгем — Гюлер (Модрич, 77), Гонсало (Мбаппе, 68), Вінісіус.
Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Ругані (Гатті, 86), Келлі (Гонсалес, 59) — Алберту, Локателлі (Маккенні, 86), Тюрам, Камб’язо — Консейсан (Костич, 60), Коло Муані, Їлдиз (Копмейнерс, 71).
Попередження: Беллінгем