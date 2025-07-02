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Реал мінімально обіграв Ювентус та вийшов до чвертьфіналу КЧС-2025

Команда Ігора Тудора на рівних із суперниками провела перший тайм, але після перерви розсипалась.

Реал — Ювентус, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Реал — Ювентус 1:0

Гол: Гонсало, 54



Реал: Куртуа — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен, Ф. Гарсія — Вальверде (Себальйос, 90), Чуамені, Беллінгем — Гюлер (Модрич, 77), Гонсало (Мбаппе, 68), Вінісіус.



Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Ругані (Гатті, 86), Келлі (Гонсалес, 59) — Алберту, Локателлі (Маккенні, 86), Тюрам, Камб’язо — Консейсан (Костич, 60), Коло Муані, Їлдиз (Копмейнерс, 71).



Попередження: Беллінгем