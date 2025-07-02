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Контракт із флоридським клубом спливає в грудні, продовження малоймовірне — уругваєць розмірковує над наступним кроком.

За інформацією іспанського видання AS, легендарний уругвайський нападник Луїс Суарес, найімовірніше, покине Інтер Маямі після завершення поточного сезону. Контракт 38-річного форварда чинний до грудня 2025 року, але клуб і гравець схиляються до того, щоб не продовжувати співпрацю.

Клуб із Флориди уже давно вивчає це питання: продовження угоди Суареса було здійснено ще в січні після підтвердження участі Інтер Маямі у Клубному чемпіонаті світу. Водночас розставання з одним із найвисокооплачуваніших футболістів (у статусі "гравця-франшизи") може допомогти команді оптимізувати бюджет.

Майбутнє Суареса залишається невизначеним: ймовірне як завершення кар'єри, так і повернення до Уругваю. Сам гравець раніше визнавав, що стан здоров’я, зокрема проблеми з коліном, серйозно впливають на його гру, і що потребує відпочинку та часу з родиною.

Попри все, Суарес уже вписав своє ім’я в історію Інтер Маямі — він другий найкращий бомбардир клубу (34 голи), поступаючись лише Ліонелю Мессі (50). А ще має шанс завершити американський етап кар'єри на мажорній ноті — з перемогою в МЛС.