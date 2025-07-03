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Надалі хорват працюватиме в структурі Хайдука.

Хорватський центральний півзахисник Іван Ракітич за свою професійну кар’єру встиг відзначитись яскравими виступами за гельзенкірхенський Шальке, андалузьку Севілью та каталонську Барселону, після чого останні роки провів у складі аравійського Аш-Шабаба та хорватського Хайдука в контексті наближення завершення виступів на високому рівні.

Зрештою, цей момент настав напередодні, коли головний тренер "картатих" Гонсало Гарсія оголосив про зміну ролі 37-річного виконавця в структурі клубу.

Віднині Ракітич буде пов’язаний з адміністративною роботою в колективі із Спліта, тоді як його професійні виступи в якості футболіста добігли завершення.

За плечима Івана 887 матчів, 125 голів та 141 гольовий пас у всіх клубах, за які він виступав, уключно із швейцарським Базелем.

Хорват за свою кар’єру вигравав кубок Ліги чемпіонів УЄФА-2015/16, Клубний чемпіонат світу-2016, чемпіонати Іспанії (2014/15, 15/16, 2017/18, 18/19), Суперкубок УЄФА-2016, Кубок Іспанії (2014/15, 15/16, 16/17, 17/18), Суперкубок Іспанії (2016/17, 2018/19) у складі Барселони, Лігу Європи (2013/14, 2022/23) за Севілью, Кубок Німеччини-2010/11 за Шальке, Кубок Швейцарії-2006/07 за Базель, а також ставав гравцем року у Хорватії-2015.