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Барнетт, який протягом десятиліть працював із зірками футболу, тепер фігурує в одній із найгучніших судових справ спортивного світу.

Як повідомляє авторитетне видання The Guardian, провідного футбольного агента Джонатана Барнетта звинувачують у низці тяжких злочинів після подання цивільного позову до округу Каліфорнії.

Барнетт — один із найвпливовіших футбольних агентів світу: він організував рекордний трансфер Гарета Бейла до Реала за 85,3 мільйонів фунтів стерлінгів, представляв інтереси Джекa Гріліша та Івана Тоні, а в 2019 році журнал Forbes визнав його найпотужнішим агентом у світі.

За словами позивачки, Джейн Доу, з 2017 по 2023 рік Барнетт утримував її як сексуальну рабиню, торгував нею між Австралією та Великобританією, катував, погрожував їй та її дітям і ґвалтував понад 39 разів.

У скарзі йдеться, що Джейн Доу познайомилася з Барнеттом у 2017 році через LinkedIn, переїхала до Лондона з дітьми та погодилася допомагати агенту. Натомість Барнетт нібито заявив, що "володіє" нею, здійснив перше зґвалтування в готелі та протягом років застосовував тілесне та психологічне насильство, включно із зв’язуванням, позбавленням їжі й води та лайливими приниженнями .

Крім самого Барнетта, позов проти нього також висуває звинувачення Creative Artists Agency (CAA), яка, за версією позивачки, "знала або повинна була знати", що Барнетт утримує Джейн Доу як сексуальну рабиню, та навіть їхнім коштом здійснювала виплати на її адресу .

Барнетт і CAA заперечують всі звинувачення. Агент назвав позов "повністю безпідставним" і пообіцяв активну юридичну боротьбу. А CAA заявила, що дізналася про звинувачення лише у січні 2024 року, після чого Барнетт пішов із компанії.

Наразі у Барнетта є 20 днів для офіційної відповіді суду. Справу називають "інституційним зловживанням найвищого рівня", і вона викликає величезний резонанс у спортивному світі .