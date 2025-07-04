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Валлієць гратиме в чемпіонаті Мексики.

Колишній півзахисник лондонського Арсеналу Аарон Ремзі став гравцем мексиканського Пумаса. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

За інформацією Трансфермаркт, 34-річний валлієць підписав трудову угоду до 30 червня 2026 року. Він приєднався до мексиканської команди на правах вільного агента.

"Сьогоднішній день знаменує початок нової ери. У мене була можливість побачити Ремзі зовсім недавно, близько місяця тому, і я був дуже радий дізнатися його точку зору щодо нашого проєкту. Я зміг розповісти йому, що являє собою клуб, про велич Пумас, який ми представляємо, дати йому зрозуміти, куди він прийшов, і, перш за все, дізнатися, що він ототожнює себе з нашими цінностями поваги, терпимості та справедливості", — сказав президент Пумас Гонсалес Перес.

Нагдаємо, що останнім місцем роботи Ремзі був валлійський Кардіфф, де він виконував обов'язки граючого тренера.