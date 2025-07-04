Інше

Інтерес вищий ніж у топ-чемпіонатах.

Президент мюнхенської Баварії Герберт Гайнер висловився про Клубний чемпіонат світу. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Мені дуже подобається турнір.

Середня відвідуваність після групового етапу склала 34 000 осіб — це більше, ніж у Серії А або Ла Лізі, а на наших матчах проти Боки та Фламенгу на стадіоні були присутні понад 60 000 глядачів, проти Бенфіки — 34 000, з Оклендом — 21 000. Ми завжди граємо на великих стадіонах. Це важливо.

Якщо подивитися тільки на Південну Америку, ентузіазм вболівальників з приводу Клубного чемпіонату світу показує потенціал цього формату", — сказав Гайнер.

Раніше повідомлялося, що Баварія та Ліверпуль цікавляться захисником Лейпцига.