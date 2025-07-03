Француз може змінити клубну прописку.
Castello Lukeba, getty images
03 липня 2025, 17:50
Мюнхенська Баварія та англійський Ліверпуль хочуть придбати центрального захисника РБ Лейпциг Кастелло Люкеба. Про це повідомляє FootMercato.
За інформацією джерела, в контракті 22-річного француза прописана сума відступних у розмірі 90 млн. євро, однак керівництво "биків" не проти зробити знижку для зацікавлених у Люкеба клубів.
Зазначається, що Баварія та Ліверпуль ще не робили офіційних пропозицій німецькому клубу, але збираються відправити "оффер" найближчим часом.
Чинна трудова угода гравця з "биками" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.
Минулого сезону Кастелло Люкеба відіграв за РБ Лейпциг 31 матч та отримав 7 жовтих карток.