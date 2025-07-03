Німеччина

Француз може змінити клубну прописку.

Мюнхенська Баварія та англійський Ліверпуль хочуть придбати центрального захисника РБ Лейпциг Кастелло Люкеба. Про це повідомляє FootMercato.

За інформацією джерела, в контракті 22-річного француза прописана сума відступних у розмірі 90 млн. євро, однак керівництво "биків" не проти зробити знижку для зацікавлених у Люкеба клубів.

Зазначається, що Баварія та Ліверпуль ще не робили офіційних пропозицій німецькому клубу, але збираються відправити "оффер" найближчим часом.

Чинна трудова угода гравця з "биками" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Минулого сезону Кастелло Люкеба відіграв за РБ Лейпциг 31 матч та отримав 7 жовтих карток.