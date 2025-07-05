У чвертьфіналі оновленого Клубного чемпіонату світу-2025 зійдуться добре знайомі суперники — іспанський гранд Реал Мадрид та німецька Боруссія Дортмунд. Зустріч, що відбудеться у Нью-Джерсі, може стати ще однією главою у протистоянні цих клубів, які вже неодноразово перетиналися на євроарені, зокрема й у фіналі Ліги чемпіонів 2024 року.

СУБОТА, 5 ЛИПНЯ, 23:00. МІДОУЛЕНДС СТЕДІУМ, ІСТ-РЕЗЕРФОРД. ГОЛОВИЙ АРБІТР — РАМОН АБАТТІ (БРАЗИЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: СУСПІЛЬНЕ СПОРТ / DAZN

"Вершкові" впевнено пройшли груповий етап, де після нічиєї з Аль-Хілялем зуміли здобути перемоги над Пачукою та РБ Зальцбургом. У 1/8 фіналу підопічні Хабі Алонсо здолали Ювентус з мінімальною перевагою в рахунку — 1:0, хоча за перебігом гри повністю контролювали ситуацію. Сім гравців Реала завдали тоді ударів у площину воріт туринців, а вирішальний м’яч оформив випускник академії — Гонсало Гарсія, який став головним відкриттям цього мундіалю у складі мадридців.

Реал проводить уже 20-й матч в історії КЧС і ще жодного разу не зазнав поразки — 16 перемог і 5 титулів, що є беззаперечним рекордом турніру. У нинішньому розіграші новий головний тренер "вершкових" Хабі Алонсо експериментує зі схемами, переходячи з 4-3-3 на 3-5-2, а у старті може знову з’явитися Кіліан Мбаппе, який відновився після хвороби. Також варто згадати Джуда Беллінгема, для якого ця гра стане особливою через зустріч із колишнім клубом.

Німці ж підходять до матчу у чудовій формі. З моменту призначення Ніко Ковача "джмелі" почали поступово повертати свої позиції — дев’ять перемог у десяти останніх поєдинках, включно з драматичним 4:3 над Мамелоді Сандаунз і перемогою над Монтерреєм в 1/8 фіналу КЧС-2025. У кожному з цих матчів дубль оформив Серу Гірассі — лідер атаки і головна загроза для захисту мадридців.

Хоча історія протистоянь не на боці Боруссії Д — чотири поспіль поразки від Реала, включно з розгром 2:5 у жовтні минулого року — команда з Рура демонструє характер і атакувальний стиль, який дозволяє нав’язувати боротьбу навіть найбільшим грандам. Втрати є з обох сторін: Дортмунд не зможе розраховувати на Джоба Беллінгема (через що ми не побачимо протистояння двох братів), а у складі Реала не зіграють Камавінга, Менді, Алаба та Ендрік.

Матч обіцяє бути видовищним: Реал — непереможний флагман клубного мундіалю, Дортмунд — небезпечний андердог, який зробив шалений ривок після тривалої кризи. Вболівальникам варто очікувати атакувального футболу, зі швидкими флангами, індивідуальними діями Мбаппе і Адеємі та битвою тактик Алонсо і Ковача. Але попри натхнення "джмелів", фаворитом протистояння залишаються "вершкові" — завдяки досвіду, глибині складу та фатальному вмінню вирішувати великі матчі на свою користь.