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УЄФА карає.

УЄФА за порушення ФФП оштрафував лондонський Челсі на каталонську Барселону на великі гроші. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Зазначається, що Челсі отримав штраф у 31 млн євро (ще 60 млн — умовно). В свою чергу, Барса отримала штраф у 60 млн. євро умовно, з яких 15 млн — безумовна виплата.

Також фінансове покарання понесуть Астон Вілла — 11 млн євро (та 15 млн — умовно), Ліон — 12,5 млн євро., Рома — 3 млн євро та Хайдук — 300 тис. євро (1,2 млн. євро — умовно).

Санкції не лише грошові: УЄФА також обмежив, скільки клуби можуть витрачати на трансфери, якщо вони хочуть реєструвати нових гравців для участі в єврокубках. Тепер обов’язкова умова — позитивний трансферний баланс (тобто продавати більше, ніж купувати).