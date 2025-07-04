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Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Клубного чемпіонату світу, у якому зіграють бразильський Флуміненсе та аравійський Аль-Хіляль.

Бразильський Флуміненсе та аравійський Аль-Хіляль зіграють у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу-2025 у Орландо.

Ренато Гаушо, після перемоги над міланським Інтером (2:0), використав із перших хвилин Фуентеса на лівий фланг.

Сімоне Індзагі, на тлі перемоги над англійським Манчестер Сіті (4:3), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Флуміненсе: Фабіо — Ігнасіо, Сілва, Фрейтес — Шав’єр, Мартінеллі, Берналь, Нонато, Фуентес — Аріас, Кано.

Запасні: Юдес, Гуга, Маноел, Сантос, Гансо, Лескано, Еркулес, Ліма, Сотельдо, Еверальдо, Кено, Каноббіо, Лавега, Бая, Серна.



Аль-Хіляль: Буну — Кулібалі, Невеш, Лоді — Канселу, Мілінкович-Савич, Канно, Н. Ад-Давсарі, Аль-Харбі — Малком, Леонардо.

Запасні: М. Аль-Ямі, Абу Расен, Х. Ад-Давсарі, Аль-Булаїхі, Аш-Шахрані, Ладжамі, Х. Аль-Ямі, Аль-Ганнам, Аль-Кахтані, Аль-Жуваїр, Кайо, Аль-Хадхуд, Аль-Хамддан.



Гра Флуміненсе — Аль-Хіляль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.