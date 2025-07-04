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Чергова втрата для футбольного світу.

Вчора, 3-го липня, після тривалої хвороби на 62-му році життя помер колишній воротар збірної Нігерії та іспанського Депортіво Пітер Руфаї. Про це повідомляє ESPN.

Руфаї також виступав за бельгійські Локерен та Беверен, нідерландський Гоу Ехед Іглз, іспанський Еркулес та португальський Жиль Вісенте.

У складі збірної Нігерії він прийняв участь у чемпіонатах світу 1994 і 1998 років та ставав переможцем Кубка африканських націй 1994 року.

За збірну Нігерії він провів 65 матчів, у яких забив 1 гол — 1993 року у ворота збірної Ефіопії.

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