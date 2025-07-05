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Дивіться відео найкращих моментів матчу Клубного чемпіонату світу, що відбувся 4 липня 2025 року.

Бразильський Флуміненсе у матчі 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 обіграв саудівський Аль-Хіляль (2:1).

Команда Ренато Гаушо вчергове на цьому турнірі відзначилась неабиякою витримкою та реалізувала максимум із можливої мінімальної кількості власних гольових моментів.

Тоді як колектив Сімоне Індзагі майже весь ігровий час атакував, Флу зумів використати поодинокі контратаки та забивав у кожному з таймів, тоді як суперники зробили це лише одного разу поперерві.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Флуміненсе — Аль-Хіляль у рамках 1/4 фіналу плей-оф КЧС-2025:

Флуміненсе — Аль-Хіляль 2:1

Голи: Мартінеллі, 40, Еркулес, 70 — Леонардо, 51

Флуміненсе: Фабіо — Ігнасіо, Сілва, Фрейтес — Шав’єр (Гуга, 83), Мартінеллі (Еркулес, 46), Берналь (Тіаго Сантос, 88), Нонато (Ліма, 68), Фуентес — Аріас, Кано (Еверальдо, 68).

Аль-Хіляль: Буну — Кулібалі, Невеш, Лоді — Канселу (Аль-Джуваїр, 90+3), Мілінкович-Савич, Канно (Хамдалла, 75), Н. Ад-Давсарі (Аль-Булаїхі, 83), Аль-Харбі (Кайо, 83) — Малком (Аль-Ямі, 90+4), Леонардо.

Попередження: Фрейтес, Мартінеллі, Сілва — Мілінкович-Савич, Лоді, Невеш, Кулібалі