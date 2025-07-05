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Доннарумма не зміг стримати сліз після зіткнення з гравцем Баварії.

Перший чвертьфінал Клубного чемпіонату світу-2025 між ПСЖ та Баварією приніс не тільки напружену боротьбу, а й драматичний епізод, який сколихнув футбольний світ. На 45-й хвилині за рахунку 0:0 півзахисник мюнхенського клубу Джамал Мусіала зазнав страшної травми після зіткнення з воротарем ПСЖ Джанлуїджі Доннаруммою.

Голкіпер французької команди намагався перехопити м’яч після довгої передачі, але в падінні врізався в ногу Мусіали. Внаслідок контакту нога німця вивернулася під неприродним кутом. За попередніми повідомленнями, йдеться про перелом щиколотки.

Матч було зупинено, а медики Баварії миттєво вибігли на поле. Гравця винесли на ношах, а Доннарумма не зміг стримати емоцій — італієць розплакався, побачивши наслідки зіткнення.

Horrible injury for Musiala. wtf pic.twitter.com/ChuU9LSMxT — Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) July 5, 2025

Офіційна інформація від Баварії наразі відсутня, однак німецькі медіа повідомляють, що Мусіалу вже доправили до лікарні, де йому мають провести оперативне втручання. Очікується, що футболіста очікує тривалий період реабілітації.

Варто додати, що Мусіала є одним із ключових гравців команди Венсана Компані. Втрата лідера на старті нового сезону — серйозний удар для Баварії, яка вже влітку попрощалась із Лерою Сане.

Переможець пари ПСЖ – Баварія у півфіналі Клубного чемпіонату світу зустрінеться з Реалом або дортмундською Боруссією.